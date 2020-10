Estado de saúde de entregador baleado durante trabalho no Chapadão segue estável

Complexo do Chapadão Divulgação/ ONG Viva Rio

Por O Dia

Rio - Um dos entregadores baleados durante uma operação da Polícia Militar, nesta quarta-feira, no Complexo do Chapadão, recebeu alta e o outro continua internado em estado estável. A informação foi divulgada nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Eles estavam abastecendo um bar com cervejas quando ficaram no meio do fogo cruzado.

Segundo a pasta, Antônio Luiz da Silva, que levou um tiro na perna direita, segue internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas e Carlos Mendes, atingido na mão esquerda, foi liberado e já deixou a unidade hospitalar.

Operação no Chapadão

Três pessoas foram presas, também nesta quarta-feira, durante uma operação da PM em um condomínio na Pavuna, Zona Norte do Rio. A ação aconteceu após uma equipe da Naturgy ser ameaçada de morte e impedida de realizar um reparo de vazamento de gás na rede local. Criminosos estariam tentando impor a venda de botijões aos moradores.

No Complexo do Chapadão, uma equipe do Choque abordou um homem em uma motocicleta trafegando de forma suspeita. Durante a abordagem, uma pistola calibre 9 mm foi localizada e apreendida. Também nesta região, policiais do Bope foram recebidos a tiros e reagiram. Após o fim do confronto, um suspeito foi localizado ferido, sendo socorrido, e um fuzil foi apreendido.

