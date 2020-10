Projeto Movimento Rio em Frente Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/10/2020 16:55 | Atualizado 22/10/2020 17:22

Rio - Nesta sexta-feira, o jornal O DIA, em parceria com a Fecomércio, vai dar continuidade na 2ª edição do Projeto Movimento Rio em Frente. Desta vez, o painel será sobre Segurança Pública e debate terá como tema central o roubo de carga. O evento contará com a presença do Comissário de Polícia, Márcio Garcia, do Presidente Fetranscarga RJ, Eduardo Rebuzzi, e do secretário estadual da Polícia Civil, Allan Turnowski.

O encontro vai acontecer às 10h e será conduzido pela repórter Thuany Dossares.

