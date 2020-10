Canteiro de obras da Estação Gávea da linha 4 do metrô Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Rio - O Governo do Rio liberou recursos para que seja realizada a licitação de contratação da empresa que irá desenvolver o projeto básico para o reforço estrutural das áreas da estação Gávea do Metrô, da Linha 4, atualmente inundadas.

Segundo a Secretaria de Transportes do Estado, a expectativa é de que o edital seja publicado em novembro. O objetivo é garantir a estabilização definitiva da estrutura, dando segurança à população e às propriedades do entorno. Com a conclusão do projeto básico, prevista para meados de 2021, o Estado vai realizar a licitação para a contratação do plano executivo e das obras.

Somente após a conclusão do projeto básico será possível estimar o custo da obra de consolidação estrutural das áreas escavadas.

Para reduzir custos, o governo decidiu realizar mudanças na concepção operacional prevista no projeto original. Inicialmente, seriam instalados 12 lances de escadas rolantes para acesso entre a rua e a plataforma de embarque e desembarque de passageiros. Agora, estas escadas rolantes serão substituídas por elevadores de alta capacidade.