Eduardo Paes, candidato à Prefeitura do Rio pelo DEM, será o convidado desta sexta-feira na série de lives que O DIA está promovendo, em parceria com a Fecomércio, com o objetivo de te ajudar a tomar a melhor decisão nas urnas.

O encontro com o candidato vai acontecer às 17h e será conduzido pela coordenadora do Núcleo de Jornalismo Investigativo, Bruna Fantti, e também pela repórter Aline Cavalcante.

A live será transmitida ao vivo no perfil do Facebook e no canal do YouTube do jornal O DIA. A transmissão será simultânea nos dois canais.

Esta é uma iniciativa pioneira do jornal O DIA que tem como objetivo esclarecer todas as dúvidas da população carioca. Somente com um debate de qualidade e feito de forma isenta que se faz a melhor escolha no dia 15 de novembro.