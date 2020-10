Polícia Civil realiza operação contra receptadores de bens furtados em condomínios da Tijuca Divulgação

Por O Dia

Rio - Policiais da 19ª DP (Tijuca) prenderam, nesta quinta-feira, uma cuidadora suspeita de roubar R$ 400 mil de uma idosa de 77 anos. Contra ela foi cumprido mandado de prisão temporária, expedido pela Justiça. O nome da criminosa não foi divulgado.



Segundo as informações, na noite do dia 08 deste mês, a vítima, em companhia de familiares, compareceu à delegacia e contou ter sido vítima de uma ação criminosa da cuidadora. Segundo a idosa, a mulher aplicava sedativos nela para que pudesse fazer transações bancárias e desviar grande parte de seu patrimônio;



As investigações revelaram que a indiciada ministrava grande doses de sedativo para deixar a vítima entorpecida, durante os dias que prestava serviço no domicílio da idosa, e, com isso, conseguir os acessos bancários. Familiares estimam que o prejuízo ultrapasse a quantia de R$ 400 mil, já que a atuação da presa perdurou durante meses, sendo inúmeras transações bancárias realizadas nesse período.



Diante das provas, incluindo extratos bancários com transferências para a conta da própria indiciada, a polícia pediu prisão temporária da mulher. Ela foi capturada nesta manhã quando se apresentava para seu serviço na casa da idosa.



As investigações prosseguem para esclarecer o montante desviado de contas bancárias, além do tipo de medicação aplicada na vítima. Após os procedimentos de praxe, a presa foi encaminhada à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap).