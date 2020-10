Robson de Freitas Costa estava foragido desde 12 de julho de 2018 Divulgação

Publicado 22/10/2020 19:09

Rio - Policiai da Superintendência de Inteligência do Sistema Penitenciário (Sispen/Seap) prenderam, nesta quinta-feira, um homem foragido por tráfico de drogas. Robson de Freitas Costa foi encontrado no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Ele estava foragido desde 12 de julho de 2018 e foi preso em uma empresa metalúrgica onde era funcionário. A ação foi realizada com informações passadas pelo Disque Denúncia (2253-1177).



Robson teve a prisão preventiva decretada por seis crimes, sendo eles associação para tráfico de drogas, três vezes por tráfico de drogas, corrupção ativa e extorsão. A ocorrência foi registrada na 90ª DP (Barra Mansa).

