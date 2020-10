Divulgação

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta quinta-feira, 10 mil controles de videogame falsificados em Itaguaí. O trabalho conjunto envolveu a Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho e a Equipe de Vigilância e Repressão da Alfândega do Porto de Itaguaí.



Os itens encontrados eram controles de videogame imitando ilegalmente os desenhos industriais dos produtos da marca Playstation. A carga tinha sido desembaraçada em canal verde, porém foi selecionada para fiscalização após análise de risco aduaneiro.



A mercadoria será destruída.



O trabalho da Receita Federal visa combater o comércio de mercadorias introduzidas no país de forma irregular, o que gera concorrência desleal, fomenta o desemprego e expõe o consumidor final a riscos na utilização de produtos que não cumprem as normas legais.