A candidata à Prefeitura do Rio pelo PSOL, Renata Souza, afirmou nesta quinta-feira que a fila de 36 mil crianças à espera de vagas nas creches municipais será zerada em quatro anos, caso seja eleita. O compromisso anunciado foi durante visita à Creche Municipal Aracy Guimarães Rosa e caminhada no bairro do Catete, na Zona Sul do Rio.

Para realizar este projeto, a candidata apresentou a proposta de criação do Fundo Municipal para Creches (Funcreche), que garantirá o aumento progressivo dos investimentos e manutenção das creches. A previsão é destinar R$780 milhões para o setor no período.



Renata Souza afirmou que é uma obrigação da Prefeitura dar condições para que as mães e pais tenham onde deixar seus filhos pequenos enquanto trabalham. A candidata destacou ainda a necessidade de investir na capacitação dos profissionais. “Vamos abrir novas vagas e assegurar a manutenção dos espaços, além de garantir a valorização dos profissionais para que possamos oferecer um serviço público de qualidade”, disse.



A candidata reforçou que o Funcreche será criado sem gerar aumento de impostos. “O fundo será composto por recursos vinculados à arrecadação do ISS (Imposto Sobre Serviços). Vamos começar com 1,25% da arrecadação logo no nosso primeiro ano de governo, em 2021. Depois haverá aumento progressivo até chegar a 5% em 2024".

Renata concluiu garantindo que os bairros de Anil, Bangu, Campo Grande, Curicica, Irajá e Rio das Pedras serão os primeiros a serem incluídos no Funcreche.