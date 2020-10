Acidente em Barra Mansa Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 09:11 | Atualizado 23/10/2020 09:34

Rio - Um carro apagou em cima da linha férrea e foi atingido por um trem nesta quinta-feira, em Barra Mansa, no Sul do Rio. O acidente aconteceu na passagem em nível da Rua Sebastião Bonifácio, no bairro Vista Alegre. Apesar do susto, o Corpo de Bombeiros informou que não houve feridos.



Segundo a prefeitura, a motorista, de 55 anos, freou em cima dos trilhos e tentou sair com o veículo ainda engrenado. Por conta disso, o carro desligou. Com a aproximação do trem, um homem que estava no carona desceu para tentar empurrar o veículo com a ajuda de um ciclista que passava pelo local. Eles não conseguiram e o trem arrastou o automóvel por cerca de 50 metros.

Com o acidente, o trânsito ficou interditado no trecho durante o atendimento à motorista, que estava assustada. A Guarda Municipal foi acionada e auxiliou na organização do fluxo de veículos e no trabalho de remoção do carro atingido.

Publicidade

A VLI, responsável pela linha férrea onde o acidente aconteceu, informou em nota que o maquinista acionou a buzina para alertar pedestres e motoristas sobre a presença do trem antes mesmo de chegar ao cruzamento da colisão.



Trem atinge lateral de carro em Barra Mansa Divulgação

Publicidade

Ainda de acordo com eles, ao perceber que havia um veículo sobre a linha férrea, o maquinista acionou os freios de emergência da locomotiva, mas uma composição pode se deslocar por até um quilômetro até parar totalmente.