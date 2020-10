Por O Dia

Publicado 23/10/2020 14:54 | Atualizado 23/10/2020 15:26

Rio - Acontece daqui a pouco o enterro da estudante de Direito morta por bala perdida na noite de quinta-feira, no Catumbi, na Zona Central do Rio . O velório está marcado para hoje, às 15h30, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul da cidade.Lady Ane Paulino Targino tinha 34 anos e estava no trailer onde trabalhava, perto da Praça da Apoteose, quando foi atingida por um tiro durante uma perseguição policial.“Sim, a minha irmã, minha melhor amiga, minha companheira, faleceu vítima da violência do Rio de Janeiro, morreu com um tiro na cabeça enquanto trabalhava. Uma dor imensa”, desabafa a irmã da vítima, Viviane Targino, em uma rede social.Natural de São Gonçalo, Lady Ane estava bem perto de terminar o o curso de Direito da UFRJ, no qual ingressou no segundo semestre de 2014. Antes, tinha cursado um período de Letras: Português/Inglês.“A Reitoria da UFRJ se solidariza com a família e amigos da Lady Ane, neste momento de intensa tristeza. Além da pandemia de covid-19, ainda somos forçados a conviver com a dura violência no estado do Rio de Janeiro, deixando a população desabrigada do direito constitucional da segurança. Esperamos, convictos, que as investigações policiais sejam rigorosas, ágeis e eficazes”, afirma a nota da UFRJ.De acordo com Thiago Marreiro Tomaz, um amigo de Lady Ane, ela era filha de paraibanos, servidora efetiva no município de Maricá-RJ e resolveu empreender próximo à residência.“Que continue brilhando, Lady, em paz, porque és um astro e continuarás nos aquecendo e iluminando sempre. Te amo”, escreveu ele em um post.Este é o segundo caso só nesta semana de bala perdida que fez vítima fatal na região. Nesta segunda-feira, Caio Gomes Soares, de 23 anos, foi atingido por uma bala perdida dentro de casa . O rapaz tinha acabo de levantar da cama para pegar um suco, quando o tiro o atingiu depois de atravessar um armário do quarto. Caio morreu na hora, nos braços da irmã. Ele, que era estudante de educação física da Uerj, foi enterrado na terça-feira, no Cemitério do Catumbi.