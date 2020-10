Por O Dia

Publicado 23/10/2020 16:38 | Atualizado 23/10/2020 19:34

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PROS, Clarissa Garotinho, está recuperada da Covid-19. Nesta sexta-feira, um novo exame feito pela candidata confirmou que ela não está mais transmitindo o novo coronavírus.

Após ficar 15 dias em casa se recuperando da doença, a candidata vai retomar a sua agenda nas ruas neste sábado, a partir das 11h30, no Calçadão de Campo Grande, Zona Oeste do Rio.

“Estou muito feliz por ter me recuperado da Covid-19. Graças a Deus, essa doença não me venceu. Claro que isso teve impacto na minha candidatura, porque é uma campanha curta, de 45 dias. E eu só tenho 14 segundos de programa de TV, não estão ocorrendo debates. Como eu fiquei em casa 15 dias, isso prejudicou muito o contato com o eleitor. Mas estou voltando para as ruas. Para fazer o que eu sempre gostei, que é estar ali, pé no chão, olho no olho, apresentando minhas propostas, conversando com o eleitor, ouvindo as dificuldades, os problemas que a gente está vivendo nesta cidade tão abandonada” disse Clarissa Garotinho.