Eduardo Paes em visita às obras do Museu Nacional Divulgação

Por O Dia

Rio - O candidato à Prefeitura do Rio Eduardo Paes (DEM) visitou nesta sexta-feira (23/10) as obras de recuperação do Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão. Ele prometeu, caso eleito, ser parceiro da instituição e investir na melhora do entorno.

"Esse é um equipamento da cidade do Rio, do Brasil e do mundo. A Prefeitura tem de ser parceira da instituição, ajudar na recuperação e, principalmente, agir no entorno fortalecendo o Museu Nacional. A tarefa inicial é a de manutenção. Não deixar o mato alto como a gente vê atualmente, não deixar acúmulo de lixo, colocar a Guarda Municipal, cuidar da iluminação, dar essa sensação de presença do poder público para que os cariocas frequentem cada vez mais a Quinta da Boa Vista", afirmou Paes.



O Museu Nacional, com um acervo de 20 milhões de peças, sofreu com um incêndio em 2 de setembro de 2018 que destruiu quase todo o prédio. os recursos para as obras de recuperação têm sido conseguidos com instituições privadas, com o governo federal e no próprio orçamento da UFRJ.