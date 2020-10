Candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, na Lagoa Rodrigo de Freitas Wagner Silva

Por O Dia

Publicado 23/10/2020 17:53 | Atualizado 23/10/2020 18:05

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, defendeu, nesta sexta-feira, em visita à Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul, que o poder municipal deve pressionar a CEDAE para haver um cronograma com metas para universalização da coleta e tratamento de esgoto, além da distribuição de água potável.



"Vamos rever os contratos com a Cedae. Não pode ter renovação por 50 anos e depois por mais 50 anos sem apresentarem para a cidade um plano de execução e um prazo para executar obras de saneamento no asfalto e na favela. Temos esgoto a céu aberto, não dá", protestou a candidata.



Entretanto, Benedita afirmou ser contra a privatização da Cedae. "Isso iria impor ainda mais sacrifícios aos mais pobres nas comunidades, que não podem pagar as taxas de água e esgoto". Segundo a candidata, todos têm esse direito, assim como o direito à Educação e à Saúde.



"Deus fez essa natureza, entregou nas nossas mãos e estão destruindo a nossa cidade. Veja que natureza maravilhosa e forte, que resiste à nossa depredação. Tudo isso precisa ser bem cuidado porque é direto de todos e todas, não só de alguns", afirmou Benedita.



Acompanhada pela candidata a vice, Enfermeira Rejane, por candidatos a vereador e responsáveis por seu programa de governo, Benedita caminhou pela Lagoa e pelo Jardim de Alah.