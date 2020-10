Praia do Arpoador Foto: Luciano Belford/Agencia O Dia Luciano Belford/Agencia O Dia

Rio - O tempo continua instável neste domingo, com previsão de chuva fraca a moderada em pontos isolados nos períodos da manhã e da tarde e de chuva fraca isolada à noite, com rajadas de vento moderadas a fortes. As temperaturas ficam entre a mínima de 18ºC e máxima de 28ºC.

Segundo o Alerta Rio, o tempo na cidade será influenciado pela atuação de áreas de instabilidade em médios e altos níveis da atmosfera sobre a Região Sudeste.

De acordo com o Centro de Operações (COR), entre 06h10 e 06h15 houve registro de chuva fraca na estação Barra/Barrinha e, entre 5h e 6h, houve registro de rajada de vento moderado na estação Forte de Copacabana, 47,2 km/h.





Previsão para os próximos dias:

Entre segunda-feira e quarta-feira, haverá variação na nebulosidade no município. Na terça-feira, o calor e a umidade poderão causar pancadas de chuva isoladas a partir da tarde, com intensidade moderada.

Segunda-feira: Céu nublado a parcialmente nublado, sem chuva

Máxima: 32ºC / Mínima: 18ºC

Terça-feira: Céu parcialmente nublado a nublado, com previsão de pancadas de chuvas isoladas a partir da tarde

Máxima: 34ºC / Mínima: 19ºC

Quarta-feira: Céu nublado a parcialmente nublado, sem previsão de chuva

Máxima: 32ºC / Mínima: 18ºC

Quinta-feira: Tempo volta a ficar instável, com previsão de céu nublado a encoberto e pancadas de chuva durante a tarde e a noite

