Por O Dia

Rio - Um homem foi baleado, no início da manhã deste domingo, no bairro Amendoeira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi ferida num baile funk.



Militares do 7º BPM (São Gonçalo) informaram que o homem, identificado apenas como Ricardo, foi deixado no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, por um motorista de transporte por aplicativo, por volta das 6h45.



Os agentes apuraram que ele estava num baile funk na Comunidade da Alma e se desentendeu com uma pessoa, que atirou contra Ricardo pelas costas. O disparo atingiu o fígado da vítima, segundo a polícia.



Ainda de acordo com os PMs, o homem não tem antecedentes criminais. O caso foi registrado na 74ª DP (Alcântara).