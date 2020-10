Gustavo guardou notas em um papel e fez um falso curativo ARQUIVO PESSOAL

Por Yuri Eiras

Publicado 25/10/2020 12:11 | Atualizado 25/10/2020 14:42

Rio - Se tirasse uns minutos para observar o comportamento dos cariocas, o senador Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado pela Polícia Federal com mais de R$ 30 mil na cueca, teria ideias mais criativas e higiênicas. O marceneiro Gustavo Dias, morador de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, tirou da cartola uma que poderia servir de inspiração: para fugir dos assaltos no Centro do Rio, o caxiense grudou notas de dinheiro na coxa e as cobriu com um falso curativo.

"Só por ser de Caxias já preciso ter um pé atrás, porque é perigoso para caramba. Eu recebi o salário e precisava pagar o financiamento de uma moto. Ia ali na Avenida Rio Branco. Dinheirinho suado. Como vou arriscar deixar no bolso, ou na carteira? Tinha que arrumar um lugar", justifica o marceneiro, que avisa aos pedestres desavisados da região central da capital: dinheiro na cueca, na meia e no sapato são esconderijos batidos e já dominados pelos assaltantes.

"Cueca é manjado, até bandido bota a mão na nossa cueca. Falam 'deixa eu ver aí', te revistam igual policial. Na meia e no sapato é mais manjado ainda. Já fui roubado e levaram meu tênis. Pensei: 'pô, vou inventar um lugar diferente", afirma Gustavo, que compartilhou a ideia em um grupo do Facebook chamado, não sem razão, de 'Gambiarras Maravilhosas'. A publicação teve mais de 8 mil curtidas (confira a galeria de fotos).

"Botei o dinheiro na coxa e pus fita para parecer um curativo. Se eles falassem 'deixa eu ver aí', ia justificar: 'pô, estou machucado, cara'. Daria essa desculpa na hora. A gente vive uma insegurança tão grande que a gente tem que dar satisfação pro bandido".