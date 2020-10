Por O Dia

Rio - Um homem, de 22 anos, foi preso neste sábado por guardas municipais da Unidade de Ordem Pública (UOP) do Leblon suspeito por tentar furtar apartamentos de um condomínio na Rua Fadel Fadel, no Leblon, Zona Sul do Rio.Segundo a GM, os agentes faziam patrulhamento próximo a Praça Nossa Senhora Auxiliadora, por volta das 15h30, quando foram acionados pelo porteiro do edifício informando que dois homens haviam entrado no prédio para tentar furtar apartamentos e um terceiro ficou do lado de fora dando cobertura.O porteiro suspeitou das intenções dos homens ao ver, pelas câmeras de segurança, que eles tentaram entrar em um dos apartamentos do 15º andar. Em seguida, fugiram sem conseguir levar nada. O porteiro entrou em contato com os agentes e pediu ajuda.