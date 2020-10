Furto aconteceu por volta das 21h deste sábado Reprodução

Por O Dia

Publicado 25/10/2020 16:44 | Atualizado 25/10/2020 16:46

Rio - Agentes do Lapa Presente prenderam, na noite deste sábado, um homem que furtou um celular em um bar do bairro da região central do Rio. Imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram o crime, que aconteceu por volta das 21h30.

Nas imagens, é possível ver o homem pegando o aparelho de um funcionário do local. O equipamento estava em cima de uma bancada. Um funcionário aparece bem próximo, mas não percebe o crime; assista!

Câmera de segurança flagra homem furtando celular em bar da Lapa.



Assista:



October 25, 2020

De acordo com a Secretaria estadual de Governo, responsável pela Operação Segurança Presente, após o furto, os agentes do Lapa Presente foram avisados do furto por volta das 23h. Eles receberam as imagens do suspeito.

Cerca de meia hora depois, o homem foi encontrado próximo aos Arcos da Lapa. Ele foi reconhecido pela vítima, mas estava sem o celular.

Todos foram levados à 5ª DP (Gomes Freire), onde o caso foi registrado. Lá, o homem foi autuado em flagrante por furto.