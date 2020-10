Cães farejadores identificaram a droga escondida em um fundo falso no veículo Divulgação/PRF

Por O Dia

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou cerca de 50 quilos de maconha durante abordagem na manhã deste domingo (25), na Rodovia Washington Luiz (BR-040). Agentes do Grupo de Operações com Cães (GOC/RJ) foram acionados e os animais indicaram a presença de ilícitos em um automóvel. Na revista dos policiais, foram encontrados 52 tabletes da droga, que seria entregue na comunidade do Jacaré, na Zona Norte do Rio, segundo informações da PRF.

O veículo foi abordado na rodovia por volta das 11h30 da manhã e o comportamento do motorista levantou suspeitas para os policiais que trabalhavam no local. Com a ação de dois cães, K9 Bud e K9 Venena, a droga foi localizada em um fundo falso do automóvel. Confira:

