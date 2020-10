Mulher foi detida após roubar um suco de frutas, uma embalagem de colágeno hidrolisado e duas camisas masculinas Divulgação

Rio - Policiais militares da Operação Méier Presente prenderam, neste domingo (25), uma mulher que furtou itens de uma loja na Rua Dias da Cruz, na altura do número 155, no Méier. No momento da voz de prisão decretada pelas autoridades, ela ainda tentou subornar os agentes com a quantia de R$ 100 e foi conduzida à 19ª DP, ficando à disposição da Justiça.

A loja Grão da Terra, na qual a mulher realizou o crime, conseguiu, por meio das câmeras do estabelecimento, obter as filmagens do roubo dos produtos (um suco de frutas e uma embalagem de colágeno hidrolisado). Além disso, ela também furtou, na loja South, duas camisas masculinas.

De acordo com a polícia, a infratora, que possui uma ficha com sete anotações criminais, se utilizava de uma tática específica para cometer os furtos: a acusada usa dois cães para justificar que não pode acessar o caixa, entrega o dinheiro ao vendedor e, quando o mesmo se afasta, ela subtrai as mercadorias sem que ninguém perceba.

Ao chegar na sede policial, acompanhada dos agentes, a mulher foi novamente revistada e nada mais foi encontrado.