Arma foi apreendida na residência do suspeito Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 25/10/2020 20:14 | Atualizado 25/10/2020 20:19

Rio - Um homem ameaçou toda a família com um revólver calibre 38, na madrugada deste domingo, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu em uma residência que fica na Estrada do Catruz.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram informados de que o homem estava ameaçando a mãe e demais familiares com a arma. Ao chegarem no endereço, eles não o encontraram.

Publicidade

Durante uma revista na casa, os PMs encontraram o revólver, da marca Rossi, e quatro munições. O material foi levado à 43ª DP (Guaratiba), onde o caso foi registrado. Ainda não há informações sobre o que deu origem à ameaça.