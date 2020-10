Policiais fazem operação na Serrinha Reprodução TV Globo

Por O Dia

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação no Morro da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira. De acordo com a corporação, a ação tem como objetivo a retirada de barricadas na região, checagem de denúncias e coibir práticas criminosas.

O 9º BPM (Rocha Miranda) e os batalhões subordinados ao 2º Comando de Policiamento de Área estão atuam na região com o apoio do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar). Até o momento, não há informações sobre presos, feridos ou apreensões.

Operação na Mangueira

A Polícia Militar, com agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope), realiza também uma operação na comunidade da Mangueira, na Zona Norte . Nas redes sociais, moradores relataram intenso tiroteio na região.

Ainda segundo a polícia, no inicio da ação, os agentes foram atacados por homens armados e houve confronto. Um suspeito ficou ferido e foi socorrido no Hospital Municipal Souza Aguiar. Com ele, foi apreendido um fuzil. Ainda não há informações sobre o motivo da operação.