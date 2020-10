Flávia Lacerda Pimentel, Modesto Lacerda Pimentel e Marcos Vinicius Lacerda de Paula são mãe, avô e tio de Marco André Lacerda Pimentel, morto na Linha Amarela Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 09:19 | Atualizado 27/10/2020 09:23

Rio - O motorista de aplicativo Marco André Lacerda de Paula, de 24 anos, que morreu após ser baleado na cabeça quando passava pela Linha Amarela na noite de domingo (25), vai ser sepultado hoje. O sepultamento está marcado para as 14h desta terça-feira (27) na Capela 7 do Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Norte do Rio.

Disque Denúncia

O Portal dos Procurados divulgou um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) com informações que possam esclarecer e identificar o responsável pela morte do motorista de aplicativo Marcos André Lacerda de Paula, de 24 anos.



Quem tiver qualquer informação a respeito da identificação e localização do assassino, favor denunciar pelos seguintes canais: Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099; pela página do facebook, Twitter ou Instagram; pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; ou pelo Aplicativo para celular. As denúncias também podem ser feitas pelo site dos Procurados. Em todos os casos, o anonimato é garantido.