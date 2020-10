Prefeitura do Rio leva ônibus castramóvel a Paquetá para esterilização gratuita de cães e gatos Hudson Pontes

Por O Dia

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Subsecretaria municipal de Bem-Estar Animal, levará a Paquetá, neste sábado (31), uma Unidade-Móvel de Saúde Médica Veterinária (castramóvel). O veículo vai ficar estacionado na Praça da Igreja São Roque para o agendamento de cirurgias gratuitas de castração de cães e gatos da ilha. Serão 270 vagas. A marcação é presencial. As castrações vao ser feitas entre os dias 3/11 e 13/11.



"Tenho recebido muitas sugestões da população para que o agendamento também seja presencial, para permitir a participação de quem não tem acesso à internet, ao celular. Infelizmente, essa é uma realidade. A ideia é trabalhar em locais mais carentes, levando serviço público eficiente. O castramóvel tem um corpo médico altamente qualificado, medicamentos e insumos para os procedimentos. Quando oferecemos castração gratuitamente, estamos combatendo também o abandono", disse Fábio Souza, subsecretário de Bem-Estar Animal.





Como é feito o agendamento?



Serão distribuídas 270 senhas a partir das 9h, neste sábado. É necessário ser maior de 18 anos e ter em mãos original e cópia de documentos como RG, CPF e comprovante de residência (tem que ser morador de Paquetá). Também será preciso informar número de telefone e características do animal.





Mais sobre o castramóvel



A ação da Prefeitura estima esterilizar mais de 3 mil animais com essa unidade móvel. A Subem tem ainda oito unidades de atendimento médico veterinário gratuito na cidade. Em 2019, foram realizadas 21.067 esterilizações em cães e gatos.





Confira abaixo os endereços das outras unidades:





– U.S.M.V. Bonsucesso: Av. Brasil, esquina com a Rua Teixeira Ribeiro (passarela 9)



– U.S.M.V. Engenho de Dentro: Rua Dois de Fevereiro, 711 (Ao lado da Escola Especial Municipal Dr. Ulisses Pernambuco).



– U.S.M.V. Guaratiba: Fazenda Modelo – Estrada do Mato Alto, 5.620 (Ao lado do Posto de saúde Maia Bittencourt.



- U.S.M.V. Campo Grande: Estrada do Tingui – s/n – Praça da Oiticica.



– U.S.M.V. Bangu: Rua Sidney, altura do Nº97A – Praça Guilherme da SIlveira.



– U.S.M.V. Vicente de Carvalho: Praça Vicente de Carvalho (Antinga Av. Automóvel Clube – próximo ao número 6.141)



– U.S.M.V. Paciência: Rua Cabo Bastos Cortes, Sem Número – esquina com a Rua Guarujá.



– U.S.M.V. Flamengo: Rua Marques de Abrantes, Nº55 – (Univeritas).