Marcinho Bombeiro (PSL), concorre ao cargo de vereador pela quarta vez em Belford Roxo (RJ) Reprodução da internet

Por iG

Publicado 27/10/2020 12:09 | Atualizado 27/10/2020 18:02

Preso desde o final de 2019 e acusado de chefiar milícia, o bombeiro Marcio Cardoso Pagniez, conhecido como Marcinho Bombeiro ( PSL ), concorre ao cargo de vereador pela quarta vez em Belford Roxo ( RJ ), na Baixada Fluminense. As informações são do portal Yahoo.



O homem foi preso em outubro do ano passado, no entanto, sua campanha nas redes sociais omite o fato dele estar atrás das grades. Além disso, o bombeiro é acusado de chefiar uma milícia, sendo réu por suposta participação na morte de dois jovens, em abil de 2017. De acordo com a denúncia do Ministério Público do Rio (MP-RJ), eles foram assassinados, a mando do vereador, porque estariam fumando maconha.



Segundo a promotoria, o bombeiro respondia em liberdade, mas teve prisão preventiva decretada depois de tentar matar uma das testemunhas. A defesa do homem nega o envolvimento do candidato nos crimes.



Afastamento

Em setembro de 2019, o MP pediu o afastamento de Marcinho da presidência da Câmara Municipal de Belford Roxo. Ele está preso no Grupamento Especial Prisional do Corpo de Bombeiros, em São Cristóvão, zona norte do Rio.



As acusações dos crimes do bombeiro vai desde associação criminosa, formação de quadrilha e porte ilegal de arma, até crime ambiental e peculato (desvio de dinheiro público). A denúncia do MP-RJ acusa Marcinho Bombeiro de integrar "uma milícia que age com extrema violência".



Em entrevista ao portal UOL, o advogado de Marcinho Bombeiro, Flávio Fernandes, contestou a denúncia do MP-RJ. Segundo ele, seu cliente é inocente e não tem envolvimento com milícias.



“Está na denúncia [que Marcinho Bombeiro chefia uma milícia]. Mas não quer dizer que seja verdade. Se a denúncia fosse verdade absoluta, a defesa não poderia se utilizar do contraditório. O MP imputou participação em milícia porque é a moda. Quando um agente do estado é acusado de algo, logo é relacionado com a milícia”, afirmou o advogado.