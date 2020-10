Deputado Alexandre Knoploch Divulgação/Paulo A. Santos

Por Anderson Justino

Publicado 27/10/2020 13:42 | Atualizado 27/10/2020 15:42

Rio - O deputado estadual Alexandre Gomes Knoploch dos Santos (PSL), presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), que investiga os incêndios no Rio de Janeiro, disse que a Alerj irá acompanhar as investigações sobre o incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso.



O parlamentar esteve acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros que controlava as chamas que atingiram parte do prédio que abriga a enfermaria da unidade.



"Como já fizemos com os incêndios que ocorreram no Ninho do Urubu, no Hospital Badin e no Museu Nacional, também vamos investigar esse incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso e entender as causas. Não é de hoje que estamos falando das dificuldades que os hospitais tem em manter o mecanismo básico para prevenir incêndios", disse o parlamentar.

Além dos casos citados pelo deputado, a CPI investiga o incêndio na uisqueria Quatro por Quatro, que matou quatro militares do Corpo de Bombeiros.

A Polícia Federal irá investigar o caso. Uma equipe de peritos foi encaminhada para o hospital.

Comandante dos Bombeiros fala sobre incêndio no HBF; Bombeiros combatem as chamas.#ODia



Crédito: Daniel Castelo Branco e Beatriz Perez / Agência O Dia pic.twitter.com/FhT4ETDODt — Jornal O Dia (@jornalodia) October 27, 2020

