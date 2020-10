Pacientes são retirados do Hospital Federal de Bonsucesso Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por Beatriz Perez

Publicado 27/10/2020 14:34 | Atualizado 27/10/2020 18:42

fotogaleria Rio - O secretário de Defesa Civil e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Leandro Monteiro, afirmou que o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) está com duas notificações e dois autos de infrações dos bombeiros e não tinha certificado de vistoria da corporação. O secretário recém-empossado chegou na unidade no começo da tarde de hoje para avaliar os danos na estrutura após incêndio que atingiu o prédio 1 do hospital na parte da manhã

Comandante dos Bombeiros fala sobre incêndio no HBF; Bombeiros combatem as chamas.#ODia



Crédito: Daniel Castelo Branco e Beatriz Perez / Agência O Dia pic.twitter.com/FhT4ETDODt — Jornal O Dia (@jornalodia) October 27, 2020

Monteiro anunciou que já havia pedido reunião com o diretor do HFB e destacou que não pode "interditar um hospital com 600 leitos no meio da pandemia".

Segundo a deputada federal e ex-médica do HFB, Jandira Feghali (PC do B), que entrou em contato com o diretor da unidade, ela afirmou que uma das primeiras medidas que fez desde que assumiu a gestão foi implementar um plano diretor de manutenção, também eficaz para incêndios e que a direção da unidade vai transferir todos os 300 pacientes da unidade.

A deputada, entretanto, aponta que, diante do orçamento de mais de R$ 100 milhões por ano, o Hospital Federal de Bonsucesso não teria necessidade de estar nesse estado. Jandira critica, ainda, as indicações políticas por parte de deputados para gerir o hospital.

A Polícia Federal informou que instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do incêndio. Agentes estiveram na unidade de saúde para o início das investigações, e aguardam o resfriamento do local do incêndio para realizar a perícia.