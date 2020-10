Pacientes são retirados do Hospital Federal de Bonsucesso Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por Beatriz Perez

Publicado 27/10/2020 15:42 | Atualizado 27/10/2020 16:36

Rio - A vendedora Fernanda Gonçalves Fernandes, de 36 anos, estava no trem a caminho do Hospital Federal de Bonsucesso para ver o pai quando soube do incêndio por uma rede social. Fernando Ribeiro Fernandes, 60, estava internado em um quarto no 4° andar do prédio 1, aguardando por uma cirurgia que realizaria amanhã. Ele iria realizar uma angioplastia da carótida – dilatação da artéria para passagem do sangue.



De acordo com a vendedora, foram momentos de desespero sem conseguir falar com o pai, que está estável. "Ficou tudo no quarto dele, muleta, celular, documentos", conta Fernanda, que só conseguiu falar com o pai com a ajuda da esposa de outro paciente, que também estava internado em um quarto vizinho. "Eu consegui falar com ele pelo celular de outro paciente. Ele perdeu roupa, muleta e telefone", conta.



Foi Silvana de Araújo Morais que fez a ponte entre pai e filha. O marido, Leandro dos Santos, 43, estava em quarto em um pós-operatório, após uma cirurgia no intestino. "Soube do incêndio e vim correndo. Ele me ligou chorando, entrei em desespero. Quando cheguei havia muita fumaça e ainda não tinham tirado ninguém".



Leandro conseguiu pegar celular e exames antes de deixar o quarto, mas deixou outros pertences para trás. Fernando e Leandro estavam entre os pacientes estáveis que ficaram alocados em um acampamento improvisado na área externa do hospital.

