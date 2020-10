Por Aline Cavalcante

Rio - Uma autocenter, loja especializada na prevenção e na busca por problemas em veículos, serviu como local de apoio para pacientes que eram retirados do Hospital Federal de Bonsucesso no momento do incêndio. Eles chegaram em macas e cadeiras de rodas trazidos por enfermeiros, médicos e maqueiros. A funcionária da loja, Carla Silva de Souza, de 35 anos conta que houve correria no momento mas que prontamente resolveu ajudar."Quando percebi que algo acontecia eu corri para o hospital porque a avó do meu marido tinha ido para uma consulta de rotina, mas consegui localizá- la por telefone e ela estava em casa. Soube em seguida que estava tendo o incêndio em um dos prédios e não pensei duas vezes em abrir as portas da loja. Só pensei em ajudar".