Polícia Civil faz operação no conjunto de favelas da Maré, na Zona Norte do Rio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Rio - Maiara Oliveira da Silva, 20 anos, foi baleada na tarde desta terça-feira durante operação da Polícia Civil no Complexo da Maré, Zona Norte. A jovem, que está grávida, foi levada pelos agentes para ser atendida no Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador. O quadro de saúde dela é estável e, após cirurgia, passará por avaliação obstétrica.

De acordo com a corporação, agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) estavam prestes a deixar a comunidade quando o tiroteio começou. "Ao se retirarem do complexo da Maré, após a operação Gota D’Água, tiveram uma pane no veículo blindado. Os agentes, últimos a deixar a operação, foram emboscados por traficantes e atacados com rajadas de tiros. Após o final do confronto, próximo aos policiais, havia uma moradora ferida pelos disparos dos criminosos", afirmou.

A Operação Gota D'Água foi realizada pela Polícia Civil para prender os criminosos envolvidos na morte de Leonildas Augusto da Silva, 12 anos, em tiroteio na Avenida Brasil. Na operação, 19 pessoas foram presas, vários fuzis apreendidos, munições, granadas e drogas ainda estão sendo contabilizadas. Além disso, os agentes descobriram um depósito clandestino com 30 toneladas de produtos falsificados, como brinquedos, avaliados em R$ 20 milhões; e 200 mil mochilas falsificadas.

TERRITÓRIO DAS ARMAS



Um levantamento da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), divulgado pelo O DIA no último domingo , apontou que o Complexo da Maré concentra um grande número de fuzis, com cerca de 300 a 400.

No ano passado, um censo feito por um grupo de moradores estudiosos, ligados a ONG Redes da Maré, mostrou que 140 mil pessoas vivem nas 16 comunidades do Complexo da Maré.