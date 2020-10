Guarda Municipal prende motorista de taxi alcoolizado Foto: Divulgação / Guarda Municipal

Por O Dia

Guardas municipais da Unidade de Ordem Pública (UOP) do Leblon prenderam na tarde desta terça-feira um taxista alcoolizado que estava dirigindo de forma imprudente na Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, Zona Sul do Rio. Os agentes realizavam patrulhamento pelo bairro, quando foram acionados por funcionário de um supermercado que informou ter visto o taxista dirigindo de forma imprudente e agressiva na via.



Com a identificação do modelo do veículo, os guardas municipais alcançaram o taxista em frente ao Shopping Rio Design Leblon. Ao ser abordado pelos agentes, o condutor saiu do carro com uma lata de cerveja na mão e apresentando sinais de embriaguez.



Em seguida, os guardas deram voz de prisão e o levaram no carro da GM-Rio até a 14ª DP (Leblon), onde foi constatado que ele responde por homicídio.



A caminho do Instituto Médico Legal, para o exame de corpo de delito, os agentes precisaram algemar o acusado por desobediência na hora do embarque no carro da Guarda Municipal. Como os agentes ainda encontraram um material semelhante a maconha, no interior do táxi, o caso segue em andamento na Cidade da Polícia, onde a perícia será realizada.