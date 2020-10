Foto: Reprodução / Polícia Civil

Por O Dia

Rio - Policiais da 66ª DP (Piabetá) prenderam em flagrante, na manhã desta terça-feira, um homem, de 30 anos, acusado de manter em cárcere privado sua companheira, 19 anos, com a filha do casal, 2 anos, no interior da residência, em Piabetá, desde o dia 17 deste mês.



Após ser libertada pelos agentes, a mulher relatou o que passou desde janeiro deste ano, quando foi agredida pela primeira vez. Ela contou que, no dia 17, foi agredida pelo companheiro, com chutes nas pernas e costelas e socos no rosto, além de ser arrastada pelos cabelos e ameaçada de morte, quando disse que iria terminar o relacionamento. O acusado não a deixou mais sair de casa, sempre ameaçando, chegando a agredir a filha do casal com um forte tapa no peito.

Segundo a vítima, ela já havia sido agredida e violentada sexualmente pelo companheiro algumas vezes. No entanto, a mulher nunca havia registrado ocorrência.



O acusado está de férias em seu trabalho, motivo pelo qual conseguiu ficar todo esse tempo mantendo a vítima em cárcere privado. Ele possui registros de ocorrência anteriores por envolvimento em brigas e ameaças, tendo ainda agredido uma ex-companheira.