A candidata à Prefeitura do Rio pelo PDT, Martha Rocha, assinou termo de compromisso em defesa da Cidadania LGBTI+ Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 19:20 | Atualizado 27/10/2020 19:21

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PDT, Martha Rocha, assinou termo de compromisso em defesa da Cidadania LGBTI+, nesta terça-feira. A assinatura aconteceu durante encontro com representantes da Aliança Nacional LGBTI+, na sede do Grupo Arco Íris, no Centro do Rio.



Martha se comprometeu, caso seja eleita, a continuar o trabalho que vem fazendo ao longo de sua vida profissional, como defensora de direitos humanos e da diversidade.



Como delegada e como chefe da Polícia Civil, a candidata afirmou que sempre combateu a homofobia e o preconceito em todas as suas formas. "Eu sempre tive uma atuação muito atenta na questão do enfrentamento ao preconceito. Nos registros de ocorrência foi incluída a motivação homofobia e foi criado um núcleo específico para tratar dos homicídios com essa causa", lembrou a delegada.



Na Polícia Civil, Martha também garantiu respeito aos cidadãos LGBTI+ , ao instituir o nome social no registro de ocorrência. "Esses são temas que fizeram parte da minha vida profissional, e que sempre tratei com respeito. A gente precisa enfrentar o preconceito e acabar com a violência", destacou.



A assinatura do termo de compromisso do Programa Voto com Orgulho pela Aliança Nacional LGBTI+ foi feita em defesa da Cidadania e contra a homofobia. De acordo com a entidade, cada candidatura que aderir ao termo de compromisso poderá usar nos materiais de campanha o Selo de Compromisso Voto Com Orgulho.