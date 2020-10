PM prende foragido da Justiça acusado de matar o avô a pauladas Foto: Divulgação / Portal dos Procurados

Por O Dia

Rio - A Polícia Militar prendeu nesta terça-feira o foragido da Justiça Natanael Ferreira Borges, vulgo Natan, de 18 anos. O jovem é acusado de ter cometido um homicídio no município de Alagoa Grande, na Paraíba, em agosto. Natanael assassinou o avô a pauladas com o objetivo de ficar com o dinheiro da aposentadoria.

O crime foi de forte comoção cidade por causa da crueldade cometida pelo agressor contra o avô, de 83 anos. Após o assassinato, Natanael fugiu para o Rio, onde tentava levar uma vida normal trabalhando em uma madeireira.

O criminoso estava sendo monitorado pela Superintendência de Inteligência e Análise, NI da 1° UPP/ 16 BPM e P2 do 27º BPM, onde através de cruzamento de dados, e com algumas informações do Disque Denuncia, foi descoberto sua localização em Guaratiba. Natan começou a ser monitorado por frequentar o Complexo da Fazendinha, onde possuía um relacionamento amoroso, e foi capturado em sua residência enquanto lanchava.

