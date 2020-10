Apreensão em Madureira Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/10/2020 21:33 | Atualizado 27/10/2020 21:35

Rio - A operação da Polícia Militar no Morro da Serrinha, Zona Norte do Rio, nesta terça-feira, terminou com uma prisão e a apreensão de uma pistola e drogas. De acordo com a corporação, a ação tem como objetivo a retirada de barricadas na região, checagem de denúncias e coibir práticas criminosas

Publicidade

O 9º BPM (Rocha Miranda) e os batalhões subordinados ao 2º Comando de Policiamento de Área estão atuaram na região com o apoio do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (Gesar). O Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR) também esteve em apoio no local.

Acaba de ser preso mais um criminoso, vulgo: "Branquinho", foragido da operação na Comunidade da Serrinha. Ele foi preso há pouco por policiais militares do #9BPM na Rua Alves, em Madureira. Ele estava armado com uma pistola .40 e portava farto material entorpecente. #PMERJemAção pic.twitter.com/RfSem9gOOM — @pmerj (@PMERJ) October 27, 2020

Publicidade

Na ação, militares apreenderam uma pistola, um rádio comunicador, 355 frascos de lança perfume, 180 tabletes de maconha, 60 frascos de loló e dinheiro em espécie. Ocorrência encaminhada para a 29ª DP (Madureira).

Operação na Mangueira

Publicidade