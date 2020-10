O governador em exercício, Cláudio Castro, pediu análise mais criteriosa do Corpo de Bombeiros Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 09:05 | Atualizado 28/10/2020 16:56

Rio - O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse que vai cobrar uma análise mais criteriosa do Corpo de Bombeiros nas unidades de saúde localizadas no estado. A declaração foi dada a jornalistas em Brasília depois de uma reunião em que o governante participou no Supremo Tribunal Federal (STF) para discutir sobre royalties do petróleo. Três pessoas morreram no incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) nesta terça-feira.

O HFB não tinha a certificação de aprovação do Corpo de Bombeiros e o Ministério da Saúde já tinha sido alertado pela Defensoria Pública da União (DPU), em 2019, sobre irregularidades na estrutura de combate a incêndios da unidade de saúde.

Publicidade

"O Corpo de Bombeiros, quando recebe denúncias, vão fazendo esse processo de fiscalização, de renovação de concessão. Certamente vou pedir para que a corporação faça uma análise mais criteriosa ainda do que já faz, e olha que ela é bem criteriosa, mas para que a gente possa evitar situações como essa", afirmou Castro.

O governador em exercício também disse que a Polícia Civil do Rio iria investigar as causas do incêndio, mas a competência é da Polícia Federal, já que se trata de um hospital federal. "A fase agora é de perícia, a Polícia Civil deve inclusive estar fazendo essa perícia, para que a gente possa abrir um inquérito e, aí sim, encontrar o que aconteceu e, se for o caso, mandar para o Ministério Público, ou não mandar, dependendo do que o inquérito vai dizer o que aconteceu", ressaltou Castro.

Publicidade

O Ministério da Saúde no Rio de Janeiro informa que 191 pacientes foram transferidos do Hospital Federal de Bonsucesso, 37 receberam alta, 1 aguarda transferência e 3 pacientes morreram.