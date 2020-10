Homem apontado como chefe do tráfico em comunidade da Zona Norte é preso Divulgação / Portal dos Procurados

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 11:06 | Atualizado 28/10/2020 11:07

Rio - Um homem apontado como chefe do crime organizado e do tráfico de drogas nas Comunidades da Camarista, no Méier, e do Outeiro, no Engenho de Dentro foi preso, na noite desta quarta-feira. Segundo a Polícia Militar, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Andaraí realizavam policiamento na Rua Ferreira Pontes, no Andaraí quando abordaram um homem.

Durante a ação, os agentes constaram que o homem era Luiz Roberto da Silva Fernandes, de 36 anos, conhecido como "Jamaicano" ou "Jamaica", que além de ser apontado como o chefe do tráfico, também possui diversas anotações por crimes como roubo majorado, resistência e associação criminosa.

Publicidade

Ainda de acordo com a corporação, Jamaica também é suspeito de ter participado da ação que matou o policial militar Glauco Nunes da Cruz, em um ataque de criminosos na Comunidade do Lins de Vasconcelos, em setembro de 2018.



A polícia informou que Luiz Roberto ainda tentou subornar a equipe com R$ 50 mil reais, fato citado no relato dos policiais.

O Portal dos Procurados do Disque Denúncia oferecia mil reais de recompensa por informações que ajudassem os agentes na prisão de Luiz Roberto.