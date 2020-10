Linha 4 do Metrô Divulgação/MetrôRio

Por O Dia

Rio - Por conta de um problema no fornecimento de energia, a Linha 4 do metrô ficou interrompida na manhã desta quarta-feira. O pico afetou o tráfego entre as estações Cantagalo e Jardim Ocêanico, ficando parado por vinte e sete minutos. A Linha 1 chegou a ser parcialmente afetada, mas a situação já foi normalizada e as Linhas 1, 2, 3 e 4 estão operando com intervalos regulares.



Em nota, o MetrôRio disse que os passageiros embarcados receberam devolução do bilhete e a situação se normalizou por volta das 11h.