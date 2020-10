Hospital Federal de Bonsucesso um dia após incêndio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por Anderson Justino

Publicado 28/10/2020 12:07 | Atualizado 28/10/2020 18:29

Rio - Uma enfermeira do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), que preferiu não se identificar, relatou à reportagem de O DIA o medo de perder duas crianças durante o processo de transferência da unidade de saúde, na Zona Norte do Rio, para outra pediatria. De acordo com a funcionária, uma delas tem menos de um ano, e as duas estão internadas em estado gravíssimo.

Ainda segundo a funcionária, as crianças são aguardadas em duas unidades hospitalares, uma no Hospital Alberto Torres, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, e outra no Hospital do Fundão, também na Zona Norte da cidade.

"Medo de perder essas crianças. Sabemos da gravidade e que uma delas pode não aguentar a transferência", lamenta a enfermeira. As crianças estão internadas no CTI Pediátrico do Hospital Federal de Bonsucesso.

A dona de casa Maria Cristina de Oliveira, 43 anos, esteve na manhã desta quarta-feira na porta do HFB questionou sobre a atitude dos responsáveis do hospital em ficarem calados. Ela buscava respostas pela internação do marido dela, Humberto Martins, de 59 anos.

"Meu esposo passou por um procedimento cirúrgico e recebeu alta na semana passada. Ele ficou 10 dias internado aqui no Hospital. Ele esta passando mal dentro de casa, precisa ser internado com urgência, mas os documentos dele estão presos aqui. Ninguém está atendendo a população ou dando respostas. Está uma bagunça", diz a mulher.

O inspetor de uma empresa de uma empresa de ônibus sofreu uma cirurgia após ser diagnosticado com um câncer no intestino. Ele esta usando uma bolsa de colostomia. A dona de casa diz que a saúde do marido se agravou ao no fim de semana.

"Nós estivemos na segunda-feira aqui no hospital, mas mandaram voltar com ele pra casa. Meu medo é perder meu marido dentro de casa. Ele pode morrer na frente da família", completa.