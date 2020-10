2020-10-27 - Presos e materiais apreendidos em operação na Maré. Foto: Estefan Radovicz / Agência O Dia Byline Estefan Radovicz / Agência O Di

Por O Dia

fotogaleria Rio - A Polícia Civil apreendeu 30 toneladas de produtos falsificados, como brinquedos, avaliados em R$ 20 milhões, além de 200 mil mochilas falsificadas durante megaoperação contra criminosos no Complexo da Maré , nesta terça-feira. A ação terminou com 21 pessoas pressas, apreensão de fuzis, granadas, silenciadores e grande quantidade de drogas e material para embalar, além de dezenas de carros e motos roubados que foram recuperados.

Cerca de 300 agentes de várias delegacias ocupam os principais pontos da comunidade. Um levantamento da polícia aponta que as duas comunidades abrigam mais de 100 criminosos foragidos da justiça. Entre eles, os responsáveis pela morte do menino Leônidas Augusto da Silva de Oliveira, de 12 anos, morto por uma bala perdida na Avenida Brasil, durante um ataque criminoso no começo de outubro

De acordo com o delegado Rodrigo Oliveira, subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Polícia Civil, os agentes identificaram a existência de uma grande e estruturada organização criminosa no Complexo da Maré, especificamente nas comunidades de Nova Holanda e Parque União, ambas controladas por uma das maiores facções criminosas do Rio de Janeiro.



"Essas localidades são um verdadeiro QG do crime organizado na cidade do Rio de Janeiro, servindo de base operacional, entreposto na distribuição de armas e drogas, planejamento e execução de grandes roubos de cargas, e ainda serve de esconderijo para criminosos de diversas regiões do estado do RJ controladas pela mesma facção criminosa", disse.

TERRITÓRIO DAS ARMAS

Um levantamento da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), divulgado pelo O DIA no último domingo , apontou que o Complexo da Maré concentra um grande número de fuzis, com cerca de 300 a 400.