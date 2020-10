Vara Única de Alagoa Grande, PB Tribunal de Justiça da Paraíba/Divulgação

Publicado 28/10/2020 15:11 | Atualizado 28/10/2020 15:14

Rio - Um jovem de 18, suspeito de ter matado o avô a pauladas, foi preso nesta terça-feira (27), no Rio de Janeiro. O crime ocorreu na cidade de Lagoa Grande, na Paraíba, e de acordo com a polícia, uma ação em conjunto entre a Polícia Civil da Paraíba, por meio do Núcleo de Homicídios da 8ª Delegacia Seccional, em Guarabira, com a Polícia Militar do Rio resultou na prisão do homem, que teria cometido o crime para ficar recebendo a aposentadoria do avô, de 83 anos.



Ainda segundo a polícia, o crime aconteceu em agosto e desde então o jovem estava foragido. A PM relatou que o criminoso possuía um mandado de prisão em aberto por Homicídio Qualificado e a ocorrência foi conduzida à 35ª DP (Campo Grande).