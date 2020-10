Por Carina Petrenko*

Publicado 28/10/2020 15:26 | Atualizado 28/10/2020 16:39

Rio - A correria dos profissionais da saúde tentando ajudar os pacientes do incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) na manhã desta terça-feira (27) chamou a atenção de todo o Brasil. Segundo a presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Mônica Armado, o esforço conjunto dos profissionais ajudou a salvar muitas vidas."Foram os profissionais que fizeram toda a diferença. Pois com toda dificuldade de infraestrutura que o HFB tem, tivemos 'apenas' três mortes. Mas não podemos esquecer que esses profissionais arriscaram as suas vidas para salvar as vidas dos pacientes. Além disso, os profissionais ficaram expostos a todo momento à covid-19", diz a presidente do sindicato.Mônica ainda conta que não existe um preparo para lidar com situações de emergência como a do incêndio que ocorreu ontem. "O correto seria ter esses protocolos todos escritos e com devidos treinamentos para os funcionários", lamenta."No hospital de Bonsucesso não há equipamento de proteção contra incêndio . Nenhum hospital público do município Rio de Janeiro está preparado para um incêndio de grandes proporções. Esses hospitais são muito antigos e nunca tiveram uma grande obra de reforma. São feitas apenas obras de maquiagem", completa. O HFB já enfrentava diversos problemas , muitos por conta do despreparo para lidar com a pandemia do coronavírus. De acordo com a presidente do sindicato, os setores não eram preparados para receber os pacientes da covid-19, precisando realizar diversas adaptações. "Foi gasto muito dinheiro nessas adaptações e, com certeza, deixou de se investir em obras de infraestrutura", explica.