Publicado 28/10/2020 14:35 | Atualizado 28/10/2020 15:16

Rio - Técnicos da Defesa Civil do município do Rio de Janeiro, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), vão realizar uma vistoria da estrutura afetada no Hospital Federal de Bonsucesso, após a liberação do local pelo Corpo de Bombeiros . O hospital foi atingido por um incêndio na última terça-feira.

O objetivo desta vistoria é verificar se o imóvel apresenta risco estrutural.

"Os bombeiros ainda estão trabalhando na fase de rescaldo, que exige muita calma, porque é uma etapa que precisa ser tecnicamente muito bem finalizada, para cessar todos os focos de incêndio, e então liberar a área para as equipes da perícia e da Defesa Civil", explica o subsecretário de Proteção e Defesa Civil, Djalma de Souza Filho.

Os técnicos da Defesa Civil municipal estão atuando no local desde às 11h17 de terça-feira, logo após o acionamento do órgão.

Os agentes isolaram a área do incêndio e os acessos ao hospital e retiraram transeuntes das áreas de atuação das equipes de resgate, além de dar suporte ao trabalho dos bombeiros.

Alerta de risco de incêndio

O incêndio que atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, era questão de tempo para acontecer. O Ministério da Saúde já tinha sido alertado desde 2019 sobre os diversos problemas na estrutura de combate a incêndios da instituição . A própria direção do hospital havia informado em relatórios sobre os defeitos estruturais importantes que podiam comprometer a segurança do local.

Vítimas de uma tragédia anunciada



Ao todo, foram três vítimas fatais do incêndio. A primeira paciente que faleceu foi a técnica de radiologia e fonografia, Núbia da Silva Rodrigues, de 42 anos, internada por complicações da covid-19. O garçom Marcos Paulo Luiz, de 39 anos, internado há mais de 20 dias por conta de uma bactéria. Também faleceu uma senhora de 83 anos, que não teve a identidade revelada, que estava internada com covid-19 e em estado grave no CTI coronariano.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até às 9h30, desta quarta-feira, 43 pacientes já haviam sido transferidos do Hospital Federal de Bonsucesso para a rede municipal. Onze pacientes ainda aguardam transferência para outras unidades de saúde.

De acordo com o Ministério da Saúde, outros 179 pacientes já foram remanejados, 37 receberam alta e outros três morreram.