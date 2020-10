Candidato à Prefeitura do Rio pelo PSL, Luiz Lima Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/10/2020 15:11 | Atualizado 28/10/2020 15:13

O candidato à Prefeitura do Rio pelo PSL, Luiz Lima, fez uma defesa veemente do voto consciente, nesta quarta-feira, durante uma live com a Universidade Castelo Branco.

Luiz Lima ressaltou a importância da análise do currículo de cada candidato. "É fundamental que o eleitor pesquise o nome dos 14 candidatos e escolha o que melhor vai representá-lo. Nós precisamos trazer pessoas boas para o município. Não tenho ficha corrida. Não tenho escândalos envolvendo meu nome nem na vida pessoal, nem como professor e empresário do ramo de eventos esportivos e nem na política. O principal problema do nosso país é a corrupção. Sou de direita, acredito na minha escolha política, na minha ideologia. Não vou deixar de respeitar ninguém que pensa diferente de mim. Tenho plena consciência de que serei o prefeito de todos os cariocas. O eleitor precisa votar em pessoas que não estejam envolvidas com corrupção".



Ao falar sobre os desafios que moradores da Zona Oeste enfrentam todos os dias, Luiz Lima fez um raio-x da região e apresentou algumas de suas propostas. "A Zona Oeste é muito grande, são mais de um milhão de pessoas. A gente recebeu o programa Minha Casa Minha Vida. São 104 condomínios do Minha Casa Minha Vida no Rio, grande parte deles na Zona Oeste, onde não houve contrapartida da prefeitura em terrenos próximos aos condomínios e onde deveriam ter sido construídas praças, creches e clínicas da família. Temos, também, a ausência do transporte público em vários horários, e essa é uma reclamação que passa por quase todo cidadão. Cabe à prefeitura e à Secretaria de Transportes sentar com as concessionárias de ônibus. Existem horários com menos demanda, horários com mais usuários. Se você equilibrar a balança, todo mundo sai ganhando. Não pode a empresa tirar ônibus de circulação e cidadão ficar sem transporte público".



Luiz Lima também criticou os problemas do sistema BRT. "A população e a demanda cresceram muito na Zona Oeste nos últimos anos, mas o número de ônibus não acompanhou. Desde 2016 observamos um crescimento de 2% na nossa frota. É muito pouco! É Imprescindível se a concessionária quiser continuar executando o serviço, tem que executar bem feito. Ela cobra por isso. Não pode o cidadão ficar, como eu fiquei em Santa Cruz, na semana passada, 32 minutos esperando o BRT na estação inicial. Desde que entrei na fila, às 6h, até a partida foram 32 minutos. Não pode o cidadão demorar 32 minutos no início do dia só para pegar o transporte. Isso prejudica o dia todo dele", reclamou.



Por fim, o candidato anunciou um pacote de metas para diversas secretarias, contemplando Santa Cruz, Campo Grande, Realengo e outros bairros da região. "Vamos melhorar o Segurança Presente com a Guarda Municipal e recuperar complexos esportivos como o Miécimo da Silva. Temos que cuidar e olhar com carinho dos hospitais Rocha Faria, Pedro II e Albert Schweitzer, que são fundamentais para os moradores, fazendo com que as clínicas da famílias tenham médicos especialistas e possam fazer atendimentos na própria clínica, para evitar filas nos hospitais. Quero uma limpeza urbana mais adequada e reforço na coleta de lixo. Nos fins de semana, principalmente, existe um acúmulo de lixo muito grande".