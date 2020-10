Rio de Janeiro

Justiça do Rio estende por 90 dias o retorno de detentos às unidades prisionais

Decisão do Tribunal de Justiça do Rio atende ao pedido de habeas corpus coletivo apresentado pela Coordenação de Defesa Criminal e do Núcleo do Sistema Penitenciário, da Defensoria Pública do Rio

Publicado 28/10/2020 14:43 | Atualizado há 59 minutos