Movimentação na Saara durante a pandemia do coronavírus

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registrou, até esta quarta-feira, 306.672 casos confirmados e 20.376 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24h, 84 novas mortes foram registradas. Há ainda 438 óbitos em investigação e 2.162 foram descartados. Entre os casos confirmados, 281.259 pacientes se recuperaram da doença.



Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Rio de Janeiro - 117.956



Niterói - 15.488



São Gonçalo - 14.706



Belford Roxo - 11.073



Duque de Caxias - 10.839



Macaé - 9.307



Nova Iguaçu - 7.725



Campos dos Goytacazes - 7.627



Volta Redonda - 7.390



Teresópolis - 7.299



Angra dos Reis - 6.182



Itaboraí - 4.994



Magé - 4.338



Maricá - 3.976



São João de Meriti - 3.922



Nova Friburgo - 3.847



Barra Mansa - 3.602



Três Rios - 3.275



Itaperuna - 3.094



Resende - 3.079



Cabo Frio - 2.938



Petrópolis - 2.832



Queimados - 2.689



Itaguaí - 2.678



Rio das Ostras - 2.418



Rio Bonito - 2.148



Guapimirim - 2.121



Mesquita - 1.871



Araruama - 1.724



Nilópolis - 1.577



São Pedro da Aldeia - 1.415



São João da Barra - 1.284



Barra do Piraí - 1.259



Saquarema - 1.244



Santo Antônio de Pádua - 1.241



Casimiro de Abreu - 1.179



Mangaratiba - 1.130



Paraíba do Sul - 1.098



Paraty - 1.028



Tanguá - 929



Paracambi - 898



Seropédica - 892



Vassouras - 858



Bom Jesus do Itabapoana - 847



Iguaba Grande - 839



Piraí - 831



Conceição de Macabu - 767



Valença - 756



Varre-Sai - 712



Porciúncula - 697



Cachoeiras de Macacu - 696



Sapucaia - 667



São Francisco de Itabapoana - 634



Natividade - 631



Japeri - 621



Armação dos Búzios - 575



Pinheiral - 559



Quissamã - 558



Miracema - 525



São José do Vale do Rio Preto - 496



Porto Real - 468



Itatiaia - 427



Itaocara - 415



Cardoso Moreira - 410



Cordeiro - 408



Cantagalo - 394



Italva - 368



Laje do Muriaé - 349



Carapebus - 342



Rio Claro - 318



Miguel Pereira - 305



Silva Jardim - 293



São Fidélis - 291



Mendes - 282



Areal - 277



Carmo - 261



Arraial do Cabo - 233



Engenheiro Paulo de Frontin - 228



Cambuci - 214



Sumidouro - 210



Aperibé - 205



Bom Jardim - 204



Paty do Alferes - 197



Quatis - 171



Comendador Levy Gasparian - 167



São José de Ubá - 150



Santa Maria Madalena - 123



Macuco - 119



São Sebastião do Alto - 88



Duas Barras - 78



Trajano de Moraes - 67



Rio das Flores - 29



As 20.376 vítimas de Covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 12.009



Duque de Caxias - 783



São Gonçalo - 781



Nova Iguaçu - 659



Niterói - 500



São João de Meriti - 483



Campos dos Goytacazes - 422



Belford Roxo - 324



Petrópolis - 256



Magé - 243



Volta Redonda - 236



Itaboraí - 230



Nilópolis - 203



Angra dos Reis - 200



Mesquita - 188



Barra Mansa - 177



Macaé - 169



Cabo Frio - 168



Teresópolis - 165



Nova Friburgo - 155



Itaguaí - 137



Maricá - 129



Resende - 112



Itaperuna - 87



Rio das Ostras - 85



Saquarema - 76



Seropédica - 71



Três Rios - 71



Queimados - 71



Araruama - 70



Guapimirim - 69



Barra do Piraí - 61



Rio Bonito - 61



São Pedro da Aldeia - 59



Tanguá - 43



Mangaratiba - 43



Japeri - 42



Iguaba Grande - 38



Paracambi - 38



Cachoeiras de Macacu - 35



Paraty - 34



São Fidélis - 31



Sapucaia - 30



Itaocara - 30



Casimiro de Abreu - 29



Vassouras - 27



Paraíba do Sul - 25



Valença - 24



São Francisco de Itabapoana - 23



Bom Jesus do Itabapoana - 23



Porciúncula - 22



Santo Antônio de Pádua - 21



Quissamã - 20



São José do Vale do Rio Preto - 19



Pinheiral - 18



Porto Real - 17



Miguel Pereira - 16



Armação dos Búzios - 16



Conceição de Macabu - 15



Rio Claro - 15



Sumidouro - 14



Piraí - 13



São João da Barra - 12



Italva - 12



Itatiaia - 12



Silva Jardim - 9



Areal - 9



Aperibé - 7



Arraial do Cabo - 6



Paty do Alferes - 6



Cambuci - 6



Miracema - 5



Santa Maria Madalena - 5



Natividade - 5



Bom Jardim - 4



Carapebus - 4



Rio das Flores - 4



São Sebastião do Alto - 4



Engenheiro Paulo de Frontin - 4



Carmo - 4



Duas Barras - 3



Macuco - 3



Cardoso Moreira - 3



São José de Ubá - 3



Mendes - 3



Comendador Levy Gasparian - 3



Quatis - 2



Laje do Muriaé - 2



Cantagalo - 2



Varre-Sai - 2



Cordeiro – 1