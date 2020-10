Candidata à Prefeitura do Rio pelo PDT, Martha Rocha, em campanha no Largo da Carioca Divulgação

Publicado 28/10/2020 17:41 | Atualizado 28/10/2020 17:45

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PDT, Martha Rocha, esteve, nesta quarta-feira, no Largo da Carioca, no Centro do Rio, e conversou com as pessoas sobre as prioridades da cidade, principalmente sobre a área da Educação.



A candidata também defendeu a retomada do conceito dos CIEPs e a redução da idade mínima para entrar nas creches. Atualmente, somente crianças a partir dos seis meses podem ir para uma creche municipal. Marta Rocha contou que pretende reduzir para quatro meses a idade mínima para poder atender as mulheres que precisam retornar ao trabalho após a licença maternidade.



“Hoje, via de regra, a mulher tem que retornar ao batente quatro meses após o nascimento do filho. São dois meses que se tornam uma dificuldade para a família. Nós vamos ter essa sensibilidade de poder atender as necessidades da população”, assegurou, ressaltando que como prefeita não vai deixar nunca de cuidar das crianças sob a ótica também da valorização das mulheres e do trabalho feminino.



Ainda entre as propostas para Educação, Martha Rocha disse que vai dobrar a quantidade de crianças matriculadas em creche até 2025, identificando todas as crianças de 0 a 3 anos sem acesso. A candidata também afirmou que vai fazer parcerias com a rede privada e entidades de terceiro setor para garantir ainda mais vagas para as famílias que não têm vagas atualmente.