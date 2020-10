Waldeck Carneiro (PT) é o relator do Tribunal Misto no processo de impeachment de Wilson Witzel Foto: Reprodução / Divulgação TJ-RJ

Por Agência Brasil

Publicado 28/10/2020 18:57 | Atualizado 28/10/2020 19:07

Rio - O relator do processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel (PSC), o deputado estadual Waldeck Carneiro (PT), informou, nesta quarta-feira, que o relatório do Tribunal Misto será entregue na quinta-feira.





O Tribunal Misto foi instaurado no final de setembro, após relatório da Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) ter sido aprovado em plenário por 69 votos a 0. O tribunal é composto por cinco desembargadores, sorteados pelo Tribunal de Justiça do Rio, e cinco deputados estaduais, "Já terminei o relatório. Estou cuidando agora da revisão e da formatação. Devo entregar amanhã (29). Mas o voto só levarei na sessão. Por enquanto, entregarei apenas o relatório”, informou, por meio da assessoria. Após a entrega do relatório, o tribunal tem 48 horas para decidir pela instauração, ou não, do processo de impeachment, em resultado de maioria simples, seis votos.O Tribunal Misto foi instaurado no final de setembro, após relatório da Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) ter sido aprovado em plenário por 69 votos a 0. O tribunal é composto por cinco desembargadores, sorteados pelo Tribunal de Justiça do Rio, e cinco deputados estaduais, escolhidos em plenário por votação aberta

Publicidade