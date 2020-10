Incêndio em prédio no Jardim Botânico deixou ao menos duas pessoas com problemas de inalação em decorrência da fumaça Reprodução/Rede social

Rio - Um incêndio atingiu um prédio na Rua Jardim Botânico, na altura da Rua Lopes Quintas, na Zona Sul do Rio, no final da tarde desta quarta-feira. A ocorrência foi reportada ao Corpo de Bombeiros às 17h30, quando agentes do Quartel da Gávea foram acionados para conter as chamas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas sofreram danos leves por inalação de fumaça, e os agentes da corporação estão prestaram socorro no local. Ainda não há mais informações sobre o que motivou o incêndio, em que parte do prédio ocorreu e quais foram os danos reais das chamas.

O Centro de Operações do Rio (CET-Rio) reportou que o atendimento da ocorrência, com o estacionamento de um caminhão da corporação na Rua Jardim Botânico, gerou congestionamento na via, com intensa circulação no horário do rush. De acordo com o CET-Rio, às 19h a Rua Jardim Botânico foi totalmente liberada.