Publicado 29/10/2020 06:56 | Atualizado 29/10/2020 07:22

Rio - O Corpo de Bombeiros entrou no terceiro dia de trabalho no combate ao incêndio no Hospital Federal de Bonsucesso. Na manhã desta quinta-feira, os militares realizam o rescaldo.

Uma idosa de 73 anos teve a morte confirmada na noite de quarta-feira. A vítima não teve o nome divulgado e tinha sido transferida na tarde de terça-feira do Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte, para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

Ainda há outras 41 pessoas internadas em diferentes unidades de saúde.

Até a noite do dia da tragédia, três óbitos tinham sido confirmados. A primeira morte foi de Núbia da Silva Rodrigues, 42 anos, que estava internada na unidade de saúde em estado gravíssimo por conta do coronavírus. O segundo óbito foi de uma senhora de 83 anos, ainda não identificada, também em decorrência da covid-19. No fim da noite de terça-feira, o Ministério da Saúde confirmou a morte de Marco Paulo Luiz, de 39 anos, também pelo vírus que causa a pandemia.



O incêndio

Um incêndio atingiu o Hospital Federal de Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na manhã desta terça-feira. Por causa das chamas, pacientes foram retirados às pressas do prédio 1. Bombeiros de 13 unidades atuaram no local. Os militares ainda realizam o rescaldo na manhã desta quinta-feira.

A Polícia Federal informou que instaurou inquérito para investigar as circunstâncias do incêndio. Agentes estiveram na unidade de saúde para o início das investigações, e aguardam o resfriamento do local para realizar a perícia.



O edifício atingido pelo foi incêndio é onde ficavam as enfermarias e eram realizados exames de imagem. O fogo começou no subsolo do pavilhão e atingiu o almoxarifado, onde fraldas ficam guardadas. Ainda não há informações sobre a causa do incidente.